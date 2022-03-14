Раскрыты самые популярные направления России для бронирования загородных отелей

Россияне чаще бронируют жилье в загородных отелях Московской и Ленинградской областей

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями для отдыха в загородных отелях стала Ленинградская и Московская области, а также республика Карелия — на ближайшие даты россияне чаще всего бронировали загородное жилье в этих регионах. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Кроме того, путешественники выбирали для отдыха в выходные отели в Воронежской, Тверской и Нижегородской областях и в Татарстане.

Отмечается, что загородные отели чаще всего бронируют пары и семьи с одним ребенком. Первые выбирают отдых в Карелии, Тверской и Нижегородской областях, а вторые — Московскую и Воронежскую области и Татарстан.

По данным Tvil.ru, дешевле всего обойдется отдых в Тверской области — средняя стоимость ночи в отеле начинается от 1,8 тысячи рублей. Самой дорогой выйдет поездка в загородную гостиницу республики Карелия — от 7,9 тысячи рублей в сутки.

Ранее в марте россияне назвали популярные города страны для путешествий в одиночку. Так, больше всего одиноких путешественников приезжают в Севастополь.