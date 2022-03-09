Россияне назвали популярные города страны для путешествий в одиночку

Самым популярным городом России среди одиноких путешественников стал Севастополь. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, в город-герой на юго-западе Крымского полуострова приезжают на отдых большинство пользователей сервиса (19 процентов). Второе место с небольшим отрывом занял Симферополь — ему отдали предпочтение 15 процентов россиян. Третью строчку рейтинга поделили Анапа и Санкт-Петербург (по 8 процентов).

Кроме того, среди популярных городов для одиноких путешественников были названы подмосковный Подольск — отправиться туда решили 7 процентов туристов, Казань — 6,5 процента, Кисловодск — 6 процентов, Калининград и Сургут — по 5 процентов, и Петрозаводск — 4,5 процента.

По данным сервиса, в одиночку чаще путешествуют женщины, нежели мужчины — 61 против 39 процентов соответственно. По статистике Tvil.ru, в 2022 году дешевле отдохнуть одному в Казани, дороже — в Сургуте. Так, средняя стоимость ночи в отеле в столице Татарстана обойдется в 1,1 тысячи рублей, в крупнейшем городе Югры — в 2,1 тысячи рублей.

Ранее в марте россияне назвали самые желанные направления внутри страны для лечения здоровья. Так, 33 процента опрошенных туристов признались, что регулярно ездят на крымский полуостров для оздоровления, еще 17 процентов выбирают курорты Кавказских минеральных вод, 14 процентов путешественников проголосовали за Краснодарский край.