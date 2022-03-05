Россияне назвали самые желанные направления внутри страны для лечения здоровья

Самым популярным направлением среди россиян для отдыха и укрепления здоровья стал Крым. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, 33 процента опрошенных туристов признались, что регулярно ездят на крымский полуостров для оздоровления. Еще 17 процентов респондентов назвали желанным для лечения местом курорты Кавказских минеральных вод, 14 процентов путешественников проголосовали за Краснодарский край.

Кроме того, в список популярных направлений попал Алтай — его отметили восемь процентов участников опроса, еще пять процентов предпочитает отдыхать в Карелии, по три процента путешественников отдали свое предпочтение поездкам в Калининградскую область и Башкортостан, по два процента — в Московская и Ростовскую область.

Ранее в марте сообщалось о том, что в Свердловской области к 2023 году появится всесезонная велопешеходная тропа «Сысертская сотня» длиной в 100 километров. Маршрут объединит шесть населенных пунктов с природными и культурными достопримечательностями округа.