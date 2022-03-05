В Свердловской области появится всесезонный туристический маршрут

В Свердловской области к 2023 году появится круговой туристический маршрут длинной в 100 километров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, проект Большой Сысертской велопешеходной тропы «Сысертская сотня» объединит шесть населенных пунктов с природными и культурными достопримечательностями округа. Маршрут будет внесезонным: летом здесь можно кататься на велосипедах, а зимой — на лыжах.

Трасса объединит шесть населенных пунктов. Ежегодно в рамках проекта в области планируют принимать до 100 тысяч путешественников.

«Это уникальный проект не только для Сысертского района и Свердловской области, но и для России — подобные есть только в Крыму и Москве», — отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Ранее сообщалось, что 5 марта из Москвы в Сибирь отправится первый железнодорожный круиз, который объединит Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. Путешественникам предложат тематическое экскурсии, дегустации и посещение термальных источников. Стоимость путевки на одного человека начинается от 72,5 тысячи рублей.