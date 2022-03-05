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В Сибирь отправится первый в истории железнодорожный круиз

Первый железнодорожный круиз «В Сибирь по доброй воле» отправится из Москвы 5 марта

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Первый в истории Сибири железнодорожный круиз отправится из Москвы в Тюмень 5 марта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, маршрут «В Сибирь по доброй воле» объединит сразу пять городов — Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. В первом городе туристов ждет обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» и пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль». В Тюмени путешественникам предложат отдохнуть в термальном спа-комплексе и поужинать сибирскими деликатесами.

Далее поезд проследует в Тобольск — в одном из древнейших сибирских городов туристы посетят Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь и туристский комплекс «Абалак». Заключительная точка круиза — Пермь, где туристам покажут первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом и автобусную пешеходную экскурсию по городу.

Стоимость пятидневного тура составляет 72,5 тысячи рублей на человека. В путевку входит питание, размещение в комфортабельных вагонах и экскурсии. Проезд в купе класса «люкс» обойдется в 112,4 тысячи рублей. Для желающих не делить купе с другими попутчиками предусмотрено специальное предложение за 184,9 тысячи рублей.

Ранее в марте в Карачаево-Черкесию прибыл музей на колесах «Поезд Победы» — он пробудет в Черкесске до 4 марта. Поезд представляет собой уникальный эшелон с мультимедийной инсталляцией и экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне.

Мария Гейн
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