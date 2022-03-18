Бывший подполковник СБУ рассказал о планах «Азова» в Мариуполе

Бывший подполковник СБУ Прозоров заявил, что полк «Азов» надеется «прикрыться живым щитом»

Бойцы из националистического полка «Азов» и другие радикальные формирования рассчитывают продержаться в Мариуполе до конца переговоров между Россией и Украиной, «прикрываясь живым щитом». Планы «Азова» раскрыл РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«У меня в Мариуполе остались источники — еще с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях "Азовсталь", Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства», — пояснил Прозоров.

Он заявил, что националисты надеются «прикрыться живым щитом и просидеть там достаточно долго», до какого-то политического решения. «В надежде на то, что мы (ДНР) не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся», — заключил экс-подполковник.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» Николая Кравченко. Националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики (ДНР) Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.