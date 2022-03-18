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Названо число прибывших в Белоруссию украинцев

Лукашенко заявил, что с 2014 года в Белоруссию с Украины прибыли 200 тысяч человек

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число украинцев, прибывших в республику с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. По его словам, за все это время в страну приехали 200 тысяч граждан Украины, передает «Белта».

Лукашенко отметил, что украинцы переезжают к своим родственникам в Белоруссии или просто спасаются от бедственной ситуации. «Кто-то считает 170-180 тысяч, кто-то — 200 тысяч. Но в этих пределах. Единицы после этого уехали. Сейчас обратно вернулись», — сказал президент.

По его словам, сейчас в Белоруссию с Украины идет меньше людей, так как они не могут пройти через позиции российских войск. «А те уже города, которые находятся в тылу российских войск — Чернигов, другие поселки и районные центры, — оттуда люди активно идут в Беларусь», — отметил Лукашенко.

18 марта стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении белорусского гражданства 418 украинцам.

Ранее сообщалось, что с начала боевых действий на Украине в Польшу прибыли более 2 миллионов украинских беженцев. Около 270 тысяч украинцев приняла Чехия — там уже сообщают о достижении предела, который страна сможет преодолеть без особых проблем.

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Алиса Реброва
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