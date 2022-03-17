Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Чехии заявил о достижении предела в приеме украинских беженцев

Премьер Чехии Фиала заявил, что за три недели страна приняла 270 тысяч беженцев с Украины

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Чехия за последние три недели с начала российской специальной операции на Украине приняла около 270 тысяч украинских беженцев и достигла предела, который может преодолеть без особых проблем. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.

По его словам, чешские власти «изо всех сил» пытаются помочь более чем 200 тысячам прибывших с Украины. Правительство помогает беженцам в получении долгосрочного вида на жительство, доступа к медицинскому обслуживанию и образованию. Фиала рассказал, что парламент страны обсуждает план предоставления беженцам возможности трудоустройства без необходимости получения разрешения на работу.

Материалы по теме:
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
8 марта
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
Вчера

Ранее стало известно, что Чехия собралась выплачивать беженцам из Украины по 5000 крон (200 евро) раз в месяц. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение правительства министр труда и социальных дел республики Мариан Юречка.

Отмечается, что беженцы смогут получить финансовую поддержку в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Помимо этого, правительство страны намерено выплачивать владельцам жилья, которые разместят у себя украинцев, по 1000 крон (около 40 евро) на человека в течение пяти месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Премьер Чехии заявил о достижении предела в приеме украинских беженцев
В WhatsApp появится новая функция
Великобритания прекратила налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией
При обстреле Мариуполя со стороны украинских войск были ранены мирные жители
В Подмосковье предложили арендовать землю за рубль
Россиянка попыталась подкупить сотрудника колонии ради мужа
Эрнст вышел из совета директоров МТС
Чемпион «Формулы-1» поддержал Мазепина после разрыва контракта с Haas
Профессор медицины сна дал три помогающих быстрее засыпать совета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.