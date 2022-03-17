Премьер Чехии заявил о достижении предела в приеме украинских беженцев

Премьер Чехии Фиала заявил, что за три недели страна приняла 270 тысяч беженцев с Украины

Чехия за последние три недели с начала российской специальной операции на Украине приняла около 270 тысяч украинских беженцев и достигла предела, который может преодолеть без особых проблем. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.

По его словам, чешские власти «изо всех сил» пытаются помочь более чем 200 тысячам прибывших с Украины. Правительство помогает беженцам в получении долгосрочного вида на жительство, доступа к медицинскому обслуживанию и образованию. Фиала рассказал, что парламент страны обсуждает план предоставления беженцам возможности трудоустройства без необходимости получения разрешения на работу.

Ранее стало известно, что Чехия собралась выплачивать беженцам из Украины по 5000 крон (200 евро) раз в месяц. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение правительства министр труда и социальных дел республики Мариан Юречка.

Отмечается, что беженцы смогут получить финансовую поддержку в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Помимо этого, правительство страны намерено выплачивать владельцам жилья, которые разместят у себя украинцев, по 1000 крон (около 40 евро) на человека в течение пяти месяцев.