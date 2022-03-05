Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно

Чехия собралась выплачивать беженцам из Украины по 5000 крон (200 евро) раз в месяц. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение правительства министр труда и социальных дел республики Мариан Юречка. Об этом сообщает со ТАСС ссылкой на Чешское радио.

Отмечается, что беженцы смогут получить финансовую поддержку в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Помимо этого, правительство страны намерено выплачивать владельцам жилья, которые разместят у себя украинцев, по 1000 крон (около 40 евро) на человека в течение пяти месяцев. После одобрения правительством закон в ускоренном порядке пройдет процедуру утверждения парламентом Чехии.

Ранее сообщалось, что Польша приняла более 700 тысяч украинских беженцев с начала спецоперации на Украине. «С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 706,3 тысячи человек», — заявили в погранохране страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.