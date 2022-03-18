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Стали известны подробности ареста бывшего премьер-министра Болгарии

Адвокат бывшего премьера Болгарии Борисова сообщил, что политика задержали на 24 часа

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Полиция арестовала бывшего премьер-министра Болгарии и лидера партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ)
Бойко Борисова на 24 часа. Такие подробности сообщил адвокат политика Менко Менков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ближайшие сутки экс-премьер проведет в Главной дирекции национальной полиции (ГДНП).

«Бойко Борисов выведен под охраной полиции из своего дома и отправлен в ГДНП. Борисов не знает, за что задержан», — рассказал журналистам Менков.

О задержании Борисова в ходе масштабной полицейской операции стало известно вечером 17 марта. По данным МВД, операция связана с расследованием «120 случаев злоупотреблений Европейской прокуратурой в Болгарии». Помимо экс-премьера задержаны бывший министр финансов Владислав Горанов и другие политики. Сотрудники спецслужб проводят обыски в их домах.

В 2020 году Борисов обвинил президента страны Румена Радева в подглядывании за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов. По мнению экс-премьера, компромат против него фабрикуется для того, чтобы сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.

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Марина Совина
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