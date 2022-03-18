Россияне начали массово покупать путевки в один регион России с кешбэком

Самым популярным направлением при бронировании туров с кешбэком стал Сочи

Отечественные туристы начали массово покупать путевки в Краснодарский край. Наиболее востребованными курортами региона в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка стали Сочи и Анапа, передает агентство городских новостей «Москва».

«Лидером летних бронирований является Сочи. Второе место в данный момент у Анапы, здесь сосредоточено самое большое количество отелей, работающих по системе "все включено"», — рассказал представитель туроператора «Интурист». Еще одним популярным среди россиян направлением летнего сезона стал Геленджик. Далее следуют Байкал и Шерегеш.

При этом отмечается, что самым востребованным месяцем в бронированиях туров является июнь, поскольку на него приходится не только действие акции с кешбэком, но и скидки по раннему бронированию.

Ранее в марте стало известно, что Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка за туры по России. Акция возобновляется с 15 марта и продлится до 1 мая 2022 года. При этом отправиться в путешествия по стране можно в период с 15 марта по 1 июля.