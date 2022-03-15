В России запустили новый этап туристического кешбэка

Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка в России с 15 марта

Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка за туры по России. Об этом сообщает ТАСС.

Акция возобновляется с 15 марта и продлится до 1 мая 2022 года. При этом отправиться в путешествия по стране можно в период с 15 марта по 1 июля. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, запуск программы поможет туристам более доступно отдохнуть внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

«До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени, — рассказала эксперт. — Интересные направления для активного отдыха на природе — регионы Русского Севера, Карелия, Мурманская область, Урал, Башкирия, Сибирь и Дальний Восток».

Уточняется, что условия программы остались прежними. Так, продолжительность проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, а турпродукт должен быть оплачен картой «Мир». В случае выполнения данных условий на карту вернется 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее в марте президент России Владимир Путин поручил повторить в 2022 году программу детского туристического кешбэка. Глава государства на совещании с членами правительства поручил Минтруду возобновить акцию с 1 мая, попросив при этом заранее оповестить граждан о реализации программы.