Путин поручил повторить программу детского туристического кешбэка

Президент России Владимир Путин попросил продлить акцию детского туристического кешбэка

Президент России Владимир Путин поручил повторить в 2022 году программу детского туристического кешбэка. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства на совещании с членами правительства поручил Минтруду возобновить акцию с 1 мая, попросив при этом заранее оповестить граждан о реализации программы.

«В прошлом году мы запустили программу возврата до 50 процентов стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Надо только заранее все это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году», — заявил Путин.

Ранее в марте руководитель Ростуризма Зарина Догузова назвала дату запуска нового этапа программы туристического кешбэка в России. Так, акция будет запущена 15 марта, продажи туров продлятся до 1 мая. Отмечалось, что условия программы остаются прежними.

Ранее, в феврале, в Ростуризме заявили о досрочном завершении продажи путевок по программе туристического кешбэка. Глава ведомства Зарина Догузова объяснила решение тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам.