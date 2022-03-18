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В России дали прогноз по новой ключевой ставке ЦБ

Экономист Юденков допустил повышение ставки ЦБ на 0,5 процентных пунктов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вероятнее всего, в условиях относительно стабильной ситуации внутриэкономической ситуации в России Центральный банк либо откажется от повышения ключевой ставки, либо повысит ее не более чем на 0,5 процентного пункта, считает профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Прогноз о новой ключевой ставке он дал в разговоре с «Лентой.ру».

ЦБ должен объявить новую ставку 18 марта. Юденков предположил, что значительных изменений относительно текущего уровня произойти не должно.

«При определении процентной ставки ЦБ руководствуется темпами инфляции, которая складывается в экономике. И, исходя из теоретического положения о том, что, чем ключевая ставка выше, тем меньше денег поступает в экономику, изначально и было принято решение о ее повышении. Ликвидность банков здесь, конечно, становится под вопросом, но речь не об этом. В данной ситуации я бы оставил те же 20 процентов», — сказал Юденков.

Он обратил внимание, что в последние дни доллар медленно, но идет вниз ввиду множества малопрогнозируемых и сложно объяснимых факторов. Так или иначе, но это говорит об относительной устойчивости сложившейся ситуации, потому главное сейчас — не совершить никаких действий, способных привести к ее дестабилизации.

«Не буди лихо, пока оно тихо. Пока ситуация устойчивая, с валютой никто не играется, — имею ввиду импортно-экспортные поставки — следовало бы оставить текущую ставку. Особого резона повышать ее нет, ну разве что на условные 0,5 пунктов, просто чтобы обозначить, что ЦБ отслеживает ситуацию», — считает экономист.

Ранее, 28 февраля, совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых. Регулятор объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий.

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Наталия Белова
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