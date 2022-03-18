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В Госдуме предложили на 10 лет запретить работу ушедших иностранных компаний

Депутат Госдумы Федоров предложил на 10 лет запретить работу не вернувшихся к маю компаний

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Фeдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедших иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Об этом говорится в письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, копия есть в распоряжении RT.

По словам депутата, приостановившие оказание услуг компании погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности.

«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — говорится в обращении.

10 марта организация «Общественная потребительская инициатива» заявила о создании перечня иностранных компаний, которые могут пройти процедуру национализации в России. Среди них 59 компаний, включая «Макдональдс», Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список уже направлен в правительство и Генпрокуратуру.

Марина Совина
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