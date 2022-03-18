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Суд арестовал имущество адвоката Улюкаева на 29 миллионов рублей

В Москве суд арестовал имущество адвоката Улюкаева на сумму 29 миллионов рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд арестовал имущество адвоката Дареджан Квеидзе, которую обвиняют в мошенничестве. В основном под арестом оказалась недвижимость на сумму около 29 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

В суде пояснили, что ходатайство следствия о наложении ареста на недвижимое имущество, принадлежавшее на праве собственности Квеидзе, удовлетворено постановлением судьи от 16 марта 2022 года. Квеидзе известна тем, что ранее представляла в суде интересы экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого осудили на восемь лет по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Дареджан Квеидзе задержали в Москве в ночь на 25 января. Вместе с ней был задержан ее деловой партнер Андрей Фоломейкин. Следствие подозревает, что партнеры брали деньги со своих клиентов, проходящих по неперспективным делам, за то, чтобы они остались на свободе — отделались условным сроком или были оправданы. На самом деле заниматься решением таких вопросов адвокаты не планировали.

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Леонид Микуляк
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