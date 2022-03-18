Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша увеличит численность армии почти в два раза

Президент Польши Дуда подписал закон, увеличивающий численность армии почти в 2 раза

Фото: Polish Ministry of Defence / Reuters

Польша почти в два раза увеличит численность армии, включая войска территориальной обороны. Соответствующий новый закон «Об обороне отечества» подписал польский президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.

Согласно закону, численность армии вырастет до 300 тысяч солдат, а военные расходы Варшавы составят три процента ВВП в 2023-м. Помимо этого, в документе предусмотрены упрощенные механизмы набора на военную службу, новая система стимулов для кандидатов и изменения в финансировании военного сектора и закупки вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином
Российская авиакомпания пообещала самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing
Польша увеличит численность армии почти в два раза
Российский бизнес в США «закошмарили»
Путин подписал указ о дополнительных мерах в валютном регулировании
Прокуратура попросила для Эдварда Била год и четыре месяца колонии
Литва объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Сотрудники казанской колонии поймали кота-наркокурьера и показали его на видео
В России напомнили о ядерном ударе США по Японии после слов Байдена о Путине
Раскрыто возможное средство против неизлечимой деменции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.