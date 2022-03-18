Польша увеличит численность армии почти в два раза

Президент Польши Дуда подписал закон, увеличивающий численность армии почти в 2 раза

Польша почти в два раза увеличит численность армии, включая войска территориальной обороны. Соответствующий новый закон «Об обороне отечества» подписал польский президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.

Согласно закону, численность армии вырастет до 300 тысяч солдат, а военные расходы Варшавы составят три процента ВВП в 2023-м. Помимо этого, в документе предусмотрены упрощенные механизмы набора на военную службу, новая система стимулов для кандидатов и изменения в финансировании военного сектора и закупки вооружений.