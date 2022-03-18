Польша назвала себя режиссером антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Моравецкий объявил Варшаву режиссером антироссийских санкций

Варшава является режиссером новых санкций против России. Так назвал польскую сторону премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Польша активна как в НАТО, так и в ЕС, мы призываем к новым шагам, можно сказать, что мы в большой степени режиссируем политику санкций», — заключил министр. Он подчеркнул, что те шаги, которые еще недавно казались невозможными, сейчас становятся допустимыми.

Моравецкий также прокомментировал возможность отправки миротворческой миссии на Украину. «Украина — суверенное государство и имеет право пригласить для поддержки и охраны своей территории, охраны детей, женщин, больниц, детских садов и школ разного рода миссии», — резюмировал он. При этом политик добавил, что на такую миссию должны согласиться все страны НАТО.

Ранее Моравецкий заявил о начале программы «дерусификации» польской и европейской экономики. По его словам, программа является первой частью «антипутинского щита» и заключает в себе отказ от российского газа и российской нефти.