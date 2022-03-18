Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша назвала себя режиссером антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Моравецкий объявил Варшаву режиссером антироссийских санкций

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Варшава является режиссером новых санкций против России. Так назвал польскую сторону премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Польша активна как в НАТО, так и в ЕС, мы призываем к новым шагам, можно сказать, что мы в большой степени режиссируем политику санкций», — заключил министр. Он подчеркнул, что те шаги, которые еще недавно казались невозможными, сейчас становятся допустимыми.

Моравецкий также прокомментировал возможность отправки миротворческой миссии на Украину. «Украина — суверенное государство и имеет право пригласить для поддержки и охраны своей территории, охраны детей, женщин, больниц, детских садов и школ разного рода миссии», — резюмировал он. При этом политик добавил, что на такую миссию должны согласиться все страны НАТО.

Ранее Моравецкий заявил о начале программы «дерусификации» польской и европейской экономики. По его словам, программа является первой частью «антипутинского щита» и заключает в себе отказ от российского газа и российской нефти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии
ЛНР взяла под контроль почти все населенные пункты в Луганской области
США заплатят до 500 миллионов рублей за помощь в поиске яхт российских олигархов
Экс-советник президента США призвал учесть интересы России
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным «хоть завтра»
Российская школьница попыталась продать племянницу
Стало известно об уничтожении скрытого узла связи ВСУ российскими военными
В Казахстане обеспокоились из-за поставок медикаментов с Украины
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.