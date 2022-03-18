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Польша объявила программу «дерусификации экономики»

Премьер Польши Моравецкий заявил о начале «дерусификации» польской и европейской экономики

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Польши объявили о начале программы «дерусификации» польской и европейской экономики. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По словам Моравецкего, программа является первой частью «антипутинского щита». Премьер уточнил, что программа заключает в себе отказ от российского газа и российской нефти. Однако он признал, что такие меры могут повлечь за собой рост цен, и пообещал, что правительство постарается не допустить такого.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что долгосрочный контракт на поставку газа из России в Польшу истекает в этом году и не будет продлеваться.

Польша использует около 20 миллиардов кубометров газа в год, контракт с Россией предусматривает возможность поставок в объеме до 10 миллиардов. Варшава уже заявляла, что может отказаться от российского импорта, в частности, за счет поставок из США и Катара, а также Норвегии.

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Элла Саад
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