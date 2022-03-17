Польша заявила об отказе от новых закупок газа в России

В Польше заявили, что контракт на поставки газа из России не будет продлен

Долгосрочный контракт на поставки газа из России в Польшу истекает в этом году и не будет продлеваться, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский местной радиостанции RMF FM.

Варшава, по его словам, готова отказаться от новых закупок в России. Сейчас страна получает половину поставок и в состоянии заменить их, пояснил Наимский. По его словам, национальная энергокомпания PGNiG к этому готова.

«Есть портфель контрактов, которые заменяют российские поставки», — пояснил он, напомнив, что осенью планируется запуск газопровода Baltic Pipe, а в Свиноуйсьце есть газовый терминал.

В начале февраля PGNiG уже подтверждала, что отказывается от нового долгосрочного контракта с «Газпромом» после того, как истечет нынешний, так называемое Ямальское соглашение. В компании утверждали, что российская сторона «настойчиво» добивается подписания новых договоренностей.

Польша использует около 20 миллиардов кубометров газа в год, контракт с Россией предусматривает возможность поставок в объеме до 10 миллиардов. Варшава уже заявляла, что может отказаться от российского импорта, в частности, за счет поставок из США и Катара, а также Норвегии.

В начале марта в Варшаве также заявили, что намерены отказаться от поставок российского угля. Польша просила Еврокомиссию разрешить эмбарго на соответствующий импорт.

