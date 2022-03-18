Россиянам станут доступны путешествия в еще одну африканскую страну

Ethiopian Airlines сообщила о возобновлении прямых рейсов в Эфиопию из России с 12 апреля

Национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines анонсировал возобновление прямых рейсов по маршруту Москва — Аддис-Абеба — Москва с 12 апреля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В четверг, 17 марта, авиакомпания заявила о возвращении в расписание летной программы в Россию. Рейсы в еще одну доступную для отечественных туристов страну будут выполняться с частотой четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам из международного аэропорта Домодедово. Отмечается, что с Ethiopian Airlines станет возможно отправиться по таким направлениям, как ЮАР, Танзания, Кения, Намибия, Сейшелы и Коморские острова.

Тем не менее в авиакомпании напомнили, что покупка билетов в настоящее время возможна только через туроператоров, билетных агентов или непосредственно в офисах Ethiopian Airlines. На 15 апреля стоимость перелета обойдется от 68,7 тысячи рублей на человека в одну сторону — как сравнили в АТОР, тариф на стыковочный рейс начинается от 165 тысяч рублей.

Ранее в марте власти Кении заявили о готовности принимать чартерные и регулярные рейсы из Москвы на фоне закрытия воздушного пространства ряда государств для отечественных лайнеров.