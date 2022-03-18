Обвиненный в убийстве экс-президент Перу выйдет из тюрьмы

Суд в Перу постановил освободить экс-президента страны Фухимори, осужденного за убийство

Конституционный суд Перу постановил освободить из тюрьмы экс-президента страны Альберто Фухимори, обвиненного в коррупции и убийстве. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, в 2017-м бывший глава государства Педро Пабло Кучински помиловал своего предшественника из-за состояния его здоровья. Однако впоследствии суд аннулировал это решение из-за массовых общественных протестов, которые оно вызвало.

AP пишет, что граждане Перу вышли на массовые демонстрации против решения Конституционного суда. Постановление осудил и действующий президент страны Педро Кастильо. «Кризис институтов, о котором я говорил, выступая в Конгрессе, находит отражение в последнем решении Конституционного суда Перу», — заявил он в Twitter.

Фухимори оказался в тюрьме в 2009-м, он отбывал 25-летний срок по обвинению в похищениях, пытках и убийствах, а также многочисленных нарушениях прав человека. Помимо этого, его признали виновным в коррупции и растрате государственных средств.

6 февраля сообщалось, что премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку спустя четыре дня после своего назначения. Поводом для отставки стала критика общественности в связи с публикацией в СМИ об обвинении политика в домашнем насилии.