Премьер-министр Перу ушел в отставку спустя несколько дней после назначения

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку спустя четыре дня после своего назначения. Об этом сообщает Bloomberg.

Поводом для отставки стала критика общественности, последовавшая за публикацией в местных СМИ информации, что в 2016 году супруга политика обвинила его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. Сам Валер Пинто отрицает обвинения и заявляет, что данные сообщения являются ложными. В то же время он отметил, что «уйдет в свои покои, чтобы залечить раны, и вернется, когда этого пожелает общественность».

В декабре 2021 года британского депутата Имрана Ахмада Хана обвинили в домогательствах в отношении ребенка. Прокуратура обвинила его в том, что он якобы трогал ребенка в январе 2008 года в доме в Стаффордшире. На тот момент Хан не занимал никаких постов в правительстве. Сам парламентарий заявил, что невиновен.