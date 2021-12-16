Британского депутата обвинили в домогательствах в отношении ребенка

Британский депутат-консерватор Имран Ахмад Хан предстанет перед судом по обвинению в сексуальном домогательстве в отношении 15-летнего подростка. Предварительная дата судебного разбирательства назначена на 21 марта 2022 года в Королевском суде лондонского района Саутварк. Об этом в своем материале сообщила газета Daily Mail.

Прокуратура обвинила его в том, что он якобы трогал ребенка в январе 2008 года в доме в Стаффордшире. На тот момент Хан не занимал никаких постов в правительстве.

Сразу после того, как это стало известно общественности, политик высказался в своем Twitter-аккаунте: «Обвинение в том, чего я не совершал, шокирует, дестабилизирует и травмирует. Я невиновен. Те, кто, как я, ложно обвиняются в таких действиях, находятся в трудном положении, когда им приходится вынести оскорбительные и болезненные спекуляции, пока дело не будет завершено».

Имран Ахмад Хан был избран в парламент от города Уэйкфилд, Западный Йоркшир, в 2019 году. Как подчеркивает Daily Mail, он помог получить парламентское большинство премьер-министру Британии Борису Джонсону.

Ранее стало известно, что аналогичное обвинение получил продюсер американского телеканала CNN Джон Гриффин. Он работал там с 2013 года, но его отстранили от должности до окончания расследования. За сексуальные домогательства мужчине грозит пожизненный срок.

Ранее за рассылку аморальных фотографий от работы в Fox News отстранили и ведущего Эрика Боллинга. Мужчина отправил фотографии своего полового органа коллеге по Fox News, а также двум сотрудникам канала Fox Business.