Продюсера CNN заподозрили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

Продюсера телеканала CNN Джона Гриффина подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Об обвинении сообщает Daily Mail.

В Минюсте считают, что с апреля по июль 2020 года мужчина общался с родителями несовершеннолетних девочек и внушал им, что вне зависимости от возраста «женщина — это женщина».

Одну из жительниц США Гриффин сумел убедить в необходимости личной встречи для «обучения», где заставил ее несовершеннолетнюю дочь заняться с ним сексом. В июне он писал матери девочек 9 и 13 лет о том, что их необходимо «тщательно подготовить».

Продюсер CNN также устраивал видеочаты с женщинами и их детьми — он заставлял их раздеваться. Самой юной девочке было семь лет, пишет издание.

Гриффин был сотрудником CNN с 2013 года — его отстранили от работы до окончания расследования. За сексуальные домогательства мужчине грозит пожизненный срок.

Ранее за рассылку аморальных фотографий от работы в Fox News отстранили ведущего Эрика Боллинга. Мужчина отправил фотографии своего полового органа коллеге по Fox News, а также двум сотрудникам канала Fox Business.