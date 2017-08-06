Журналиста Fox News отстранили от работы за рассылку аморальных фотографий

Ведущего американского телеканала Fox News Эрика Боллинга отстранили от работы за неподобающее поведение. Об этом в субботу, 5 августа, сообщается на сайте телеканала.

Причиной этому послужила информация о том, что он отправил фотографии своего полового органа коллеге по Fox News, а также двум сотрудникам канала Fox Business.

В пресс-релизе отмечается, что телеканал ведет расследование случившегося. Боллинг работает на Fox News с 2007 года и ведет программы «Fox News Specialists» and «Cashin' In». В своих эфирах он активно поддерживает президента США Дональда Трампа.