Российские власти задумали разрешить «серый» импорт

ФАС предложила правительству разрешить параллельный импорт

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский и основатель онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук задумали разрешить параллельный импорт в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шаскольский отметил, что поддерживает идею, а ФАС уже направила в правительство соответствующий проект постановления. Стороны согласились, что параллельный импорт решит проблему дискриминации как со стороны правообладателей в отношении отечественных потребителей, так и со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.

Параллельным «серым» импортом называют ввоз в страну товаров с товарным знаком без разрешения его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с импортом товаров через официальных дилеров.

В условиях антироссийских санкций ввоз запрещенных товаров из «недружественных стран» будет считаться этими государствами нарушением закона. Согласно решению Конституционного суда РФ от 2018 года, следование правообладателя товарного знака режиму санкций против России, установленному каким-либо государством «вне надлежащей международно-правовой процедуры», может рассматриваться как недобросовестное поведение. В предыдущие годы инстанция занимала обратную позицию.

Российские власти готовы дать ход параллельному импорту из-за серьезной зависимости отечественной экономики от поставок иностранных технологий, оборудования и потребительских товаров. «Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — указал Шаскольский.

Параллельный импорт в Россию стал особенно актуальным в связи с отказом многих компаний поставлять свою продукцию в Россию. Такие действия нанесли ущерб множеству отраслей экономики, в первую очередь фармацевтике, сфере химических веществ и продуктов.