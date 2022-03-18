Названы самые уязвимые для санкций отрасли экономики России

В ЦМАКП заявили, что наибольший вред санкции принесут фармацевтической отрасли России

Введенные санкции против России привели к серьезным последствиям для экономики России. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП).

Наибольший вред санкции принесут фармацевтической отрасли, уверены эксперты. На втором месте среди самых уязвимых они называют сферу химических веществ и продуктов, на третьем — производство самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов. Также сильная зависимость от импорта есть у России в автомобилестроении, изготовлении резиновых и пластмассовых изделий, производстве бумаги и электрического оборудования.

К наиболее тяжелым эффектам санкций экономисты отнесли остановку поставок полупроводников из Тайваня, логистические проблемы на европейском направлении с невозможностью быстро переориентироваться на Китай, а также резкое повышение инфляции.

Чувствительными последствиями в ЦМАКП считают затруднение доступа к импортным сырью, материалам и комплектующим в фармацевтике и авиастроении, а также трудности с контрактацией нефти. Кроме того, эксперты указали на сложности, которые возникают из-за отказа европейских портов от работы с российскими грузами, временных приостановок отгрузки продукции из-за пересчета цен и логистических проблем. Аналитики видят и риски скупки Китаем значимых активов в российской экономике.

Экономисты также предупредили, что в мире возник риск дефицита зерна и подсолнечного масла. Также, по их мнению, назревает топливный кризис.

При этом реальные располагаемые доходы (с поправкой на инфляцию и обязательные платежи) населения в 2022 году, по подсчетам ЦМАКП, снизятся на 7-7,2 процента.