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Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

В штабе теробороны ДНР заявили, что ВСУ обстреляли больницу № 14 в Донецке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке. Об этом в своем Telegram-канале сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве заявили, что в ходе обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных пострадало здание больницы №14.

Отмечается, что в результате также были ранены три человека: два сотрудника больницы и один мирный житель.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в ходе обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя.

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Алевтина Запольская
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