Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка объяснила свою любовь ко сну в джинсах и вызвала споры в сети

Блогерша призналась, что спит в джинсах, и вызвала недоумение у пользователей сети

Кадр: @juliakcrist / TikTok

Девушка раскрыла правду о своих предпочтениях в одежде для сна и вызвала споры в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Джулия объяснила, что не любит спать в обычной пижаме. Она призналась, что вместо нее она надевает уличную одежду. «Мне нравится спать в джинсах. Они гораздо удобнее, чем любые другие вещи», — отметила Джулия в видео, которое стало вирусным и набрало более 65 тысяч лайков.

Пользователи сети выразили недоумение в комментариях под роликом. «Мне кажется, что у тебя есть социопатические наклонности. Ты явно не в порядке», «Черт возьми, да ты сумасшедшая», «Не переодеваться перед сном это преступление», «Это просто негигиенично», «Мне противно даже думать об этом», — высказывались юзеры.

Однако другие поддержали Джулию: «Спать в джинсах, на самом деле, не так уж и плохо», «Я согласна, я тоже часто засыпаю в джинсах», «Не вижу в этом ничего постыдного», «Каждый должен делать то, что ему нравится», «Главное, чтобы тебе было комфортно».

В феврале стало известно, что джинсы на бедрах из 2000-х вернулись в моду. По информации издания The Sun, модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»), становится актуальным среди знаменитостей в 2022 году. В частности, звезды все чаще появляются на публике в джинсах и юбках с заниженной талией, которые оголяют их живот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о скрываемых Мариуполем преступлениях ВСУ
Бывшего премьер-министра Болгарии задержали по делу о вымогательстве
В ООН оценили последствия приостановки членства России в туристской организации
В Совфеде призвали отучить Молдавию «одновременно просить и требовать»
Девушка объяснила свою любовь ко сну в джинсах и вызвала споры в сети
Япония ввела новые санкции против России
В Германии случился скандал из-за требований посла Украины к Шольцу
Посольство России призвало раскрыть цели Пентагона в биолабораториях на Украине
Австралия ввела новые санкции против России
Лиса загрызла аиста по кличке Лорд в столичном парке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.