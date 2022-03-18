Девушка объяснила свою любовь ко сну в джинсах и вызвала споры в сети

Блогерша призналась, что спит в джинсах, и вызвала недоумение у пользователей сети

Девушка раскрыла правду о своих предпочтениях в одежде для сна и вызвала споры в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Джулия объяснила, что не любит спать в обычной пижаме. Она призналась, что вместо нее она надевает уличную одежду. «Мне нравится спать в джинсах. Они гораздо удобнее, чем любые другие вещи», — отметила Джулия в видео, которое стало вирусным и набрало более 65 тысяч лайков.

Пользователи сети выразили недоумение в комментариях под роликом. «Мне кажется, что у тебя есть социопатические наклонности. Ты явно не в порядке», «Черт возьми, да ты сумасшедшая», «Не переодеваться перед сном это преступление», «Это просто негигиенично», «Мне противно даже думать об этом», — высказывались юзеры.

Однако другие поддержали Джулию: «Спать в джинсах, на самом деле, не так уж и плохо», «Я согласна, я тоже часто засыпаю в джинсах», «Не вижу в этом ничего постыдного», «Каждый должен делать то, что ему нравится», «Главное, чтобы тебе было комфортно».

В феврале стало известно, что джинсы на бедрах из 2000-х вернулись в моду. По информации издания The Sun, модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»), становится актуальным среди знаменитостей в 2022 году. В частности, звезды все чаще появляются на публике в джинсах и юбках с заниженной талией, которые оголяют их живот.