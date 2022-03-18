В отношениях США и Китая заметили изменение

Китаист Ломанов заявил, что американский рынок перестает быть приоритетным для Китая

Несмотря на то что США являются одним из крупнейших торговых партнеров Китая, американский рынок перестает быть приоритетным для страны ввиду осознания собственного экономического и политического пути, не похожего ни на СССР, ни на Штаты, заявил китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. На изменения в американо-китайских отношениях он указал в разговоре с «Лентой.ру».

Несмотря на очевидные перспективы укрепления партнерских отношений России и Китая, Ломанов подчеркнул, что в ближайшее время страны не станут равными по объему экономики.

«Мы прекрасно понимаем, что в Китае тоже есть люди, которые со скепсисом относятся к партнерству с Россией, выдвигая именно такой аргумент. А, действительно, какой смысл стране сотрудничать с государством, экономика которого соответствует объему одной китайской провинции? Тем не менее эти отношения все равно могут быть интересны и полезны как раз тем, что ни одна сторона не попытается подчинить другую и пристегнуть ее к своему геополитическому курсу», — сказал Ломанов.

Именно эти принципы взаимоуважения, невмешательства и максимальная поддержка, по мнению китаиста, сохранятся и заложат основу для качественного и продуктивного партнерства двух стран.

«Кроме того, Китаю нужно исправлять перекос в отношении приоритезации Америки. Сейчас для страны этот рынок является приоритетным, что очевидно: даже несмотря на все неблагоприятные тенденции в виде санкций и экономической войны, объемы торговли только продолжают расти. Но все же в Китае начинают понимать, что американские стандарты жизни, организации политической системы не являются идеалом», — считает Ломанов.

По словам эксперта, долгое время китайцы надеялись стать второй Америкой в вопросе общественного устройства, зажиточности, влияния. Но теперь в стране появляется осознание собственного уникального пути, не похожего ни на СССР, ни на США.

«Теперь Китай сам прокладывает себе дорогу, подавая пример другим странам, заинтересованным в новом пути развития. И именно благодаря этому отношения между Россией и Китаем будут уважительными, нацеленными на взаимную поддержку и доверие», — заключил собеседник «Ленты.ру».