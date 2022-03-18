В отношениях США и Китая заметили изменение
Несмотря на то что США являются одним из крупнейших торговых партнеров Китая, американский рынок перестает быть приоритетным для страны ввиду осознания собственного экономического и политического пути, не похожего ни на СССР, ни на Штаты, заявил китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. На изменения в американо-китайских отношениях он указал в разговоре с «Лентой.ру».
Несмотря на очевидные перспективы укрепления партнерских отношений России и Китая, Ломанов подчеркнул, что в ближайшее время страны не станут равными по объему экономики.
«Мы прекрасно понимаем, что в Китае тоже есть люди, которые со скепсисом относятся к партнерству с Россией, выдвигая именно такой аргумент. А, действительно, какой смысл стране сотрудничать с государством, экономика которого соответствует объему одной китайской провинции? Тем не менее эти отношения все равно могут быть интересны и полезны как раз тем, что ни одна сторона не попытается подчинить другую и пристегнуть ее к своему геополитическому курсу», — сказал Ломанов.
Именно эти принципы взаимоуважения, невмешательства и максимальная поддержка, по мнению китаиста, сохранятся и заложат основу для качественного и продуктивного партнерства двух стран.
«Кроме того, Китаю нужно исправлять перекос в отношении приоритезации Америки. Сейчас для страны этот рынок является приоритетным, что очевидно: даже несмотря на все неблагоприятные тенденции в виде санкций и экономической войны, объемы торговли только продолжают расти. Но все же в Китае начинают понимать, что американские стандарты жизни, организации политической системы не являются идеалом», — считает Ломанов.
По словам эксперта, долгое время китайцы надеялись стать второй Америкой в вопросе общественного устройства, зажиточности, влияния. Но теперь в стране появляется осознание собственного уникального пути, не похожего ни на СССР, ни на США.
«Теперь Китай сам прокладывает себе дорогу, подавая пример другим странам, заинтересованным в новом пути развития. И именно благодаря этому отношения между Россией и Китаем будут уважительными, нацеленными на взаимную поддержку и доверие», — заключил собеседник «Ленты.ру».