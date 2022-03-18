В Крыму оценили готовность региона к наплыву туристов

В Крыму заявили о готовности региона к росту турпотока в 2022 году

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов оценил готовность региона к наплыву туристов. Об этом сообщают «Известия».

По словам эксперта, полуостров готов к туристическому сезону 2022 года и возможному росту турпотока. «Мы и в прошлом году пережили большой рост турпотока из регионов России. Он превысил 10,5 миллиона человек. Думаю, что с учетом нынешних обстоятельств он будет нарастать», — заявил политик.

При этом Мурадов не исключил, что часть отечественных туристов продолжит ездить за границу. Однако в настоящий момент поездки за рубеж осложнены из-за ряда технических моментов — «авиасообщения, действия банковских карт и возможных проявлений эмоциональной враждебности».

Ранее в марте глава Крыма Сергей Аксенов предрек туристический бум на полуострове и пообещал, что курортный сезон в республике состоится. Как пояснил Аксенов, курортный бум ожидается в том числе с учетом того, что на данный момент для российских туристов закрыто много внешних направлений.