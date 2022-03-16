Глава Крыма предрек курортный бум на полуострове

Глава Крыма Аксенов заявил, что на полуострове ожидается туристический бум

Глава Крыма Сергей Аксенов предрек туристический бум на полуострове и пообещал, что курортный сезон в республике состоится. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

Как пояснил Аксенов, курортный бум ожидается в том числе с учетом того, что на данный момент для российских туристов закрыто много внешних направлений. Он заявил, что сезон должен проходить при радушии и реальных, не завышенных ценах. «Туристы должны уезжать с любовью к российскому Крыму», — констатировал глава региона.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что полуостров восстановит все железнодорожные ветки, ранее связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной.