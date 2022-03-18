Григорий Лепс потерял 20 миллионов долларов из-за санкций

Певец Григорий Лепс из-за санкций лишился более 20 миллионов долларов

Российский эстрадный певец Григорий Лепс потерял крупную сумму денег из-за санкций США и европейских стран. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на концертного директора Кирилла Чибисова.

Предприниматель подчеркнул, что в последние 20 лет Лепс хранил часть заработанных средств в американских и британских банках. «А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там — персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 миллионов долларов», — заявил Чибисов.

Ранее Григорий Лепс рассказал о свободе в личной жизни после развода. «Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно», — заявил 59-летний артист. Он также отметил, что в женщинах больше всего ценит честность, порядочность и доброту.