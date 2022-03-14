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Лепс рассказал о свободе в личной жизни после развода

Певец Григорий Лепс заявил, что после развода находится «в абсолютно свободном полете»
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский эстрадный певец Григорий Лепс рассказал о свободе в личной жизни после развода. Его слова приводит журнал «7 дней».

Отмечается, что 59-летний артист дал комментарий изданию после выступления на Большом весеннем концерте в Музее Победы. «Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно», — заявил Лепс. Он также отметил, что в женщинах больше всего ценит такие качества, как честность, порядочность и доброта.

В декабре 2021 года стало известно, что Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск российской балерины Анны Шаплыковой и развел ее с Григорием Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста). Отмечается, что на заседании присутствовал только представитель Шаплыковой. От Лепса в суд поступило согласие на расторжение брака. Пара рассталась после 20 лет совместной жизни.

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Сергей Равин
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