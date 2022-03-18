Арестованным за призывы к насилию над военными России оказался украинский певец

В Подмосковье за призывы к насилию арестовали украинского певца Игоря Левченко

В Подмосковье арестовали украинца за призывы к насилию над российскими военными

Начало событий в новости В Подмосковье арестовали украинца за призывы к насилию над российскими военными

Арестованным за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих оказался украинский певец Игорь Левченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Арестованным является певец Игорь Левченко», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 24 февраля Левченко разместил в соцсети Instagram видеозапись со своим участием, которая содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к военнослужащим РФ с угрозами их убийства или применения к ним насилия. Данные выводы были сделаны по результатам комплексного психолого-лингвистического исследования ролик.

Ранее представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий рассказала об аресте уроженца Украины, который призывал к насилию над российскими военнослужащими. 25-летний мужчина взят под стражу судом в Подмосковье. Уголовное дело против украинца возбудило следственное управление по Красногорску на основании материалов ФСБ. Его обвиняют в экстремизме.

