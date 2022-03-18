В Подмосковье арестовали украинца за призывы к насилию над российскими военными

СКР сообщил об аресте уроженца Украины в Подмосковье за призывы к насилию над военными РФ

Следственный комитет России добился ареста уроженца Украины, который призывал к насилию над российскими военнослужащими. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления ведомства Ольга Врадий.

25-летний мужчина взят под стражу судом в Подмосковье. Уголовное дело против украинца возбудило следственное управление по Красногорску на основании материалов ФСБ. Его обвиняют в экстремизме.

По данным следствия, 24 февраля фигурант дела в Instagram разместил видеоролик со своим участием, который содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозами их убийства или совершения насилия. Такие выводы были сделаны по результатам комплексного психолого-лингвистического исследования видео, которое посмотрело неограниченное число пользователей соцсети.

Обвиняемый разместил ролик из своей квартиры в Красногорске. На следствии он дал признательные показания.