Минфин предложил перераспределить расходы бюджета в России из-за санкций

Минфин предложил перераспределить расходы бюджета РФ на 2022 год на 485,9 млрд рублей

Министерство финансов предложило перераспределить расходы бюджета в России на 2022 год в объеме 485,9 миллиарда рублей из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Так, предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объеме 485,9 миллиарда рублей», — говорится в заявлении Минфина.

Соответствующие предложения для минимизации последствий санкций были направлены в правительство России. Отмечается, что перераспределение позволит обеспечить первостепенные статьи расходов. При этом сокращать финансирование публичных обязательств, таких как оплата труда, дотации, субвенции бюджетам регионов, не планируется.

Ранее стало известно, что кабмин РФ направит 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку россиян. 363 миллиарда рублей пойдет на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет, которые россияне начнут получать в мае. Еще 173 миллиарда рублей будет потрачено на стимулирование рынка труда, из них 94 миллиарда направят на выплату пособий по безработице.

