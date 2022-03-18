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На поддержку россиян направят 546 миллиардов рублей

«Известия»: Кабмин РФ планирует направить 546 млрд рублей на социальную поддержку россиян

Фото: Reuters

Кабмин РФ направит 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций.

363 миллиарда рублей пойдет на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет, которые россияне начнут получать в мае. Еще 173 миллиарда рублей будет потрачено на стимулирование рынка труда, из них 94 миллиарда направят на выплату пособий по безработице.

Оставшиеся 79 миллиардов рублей потратят на организацию общественных работ для граждан (17,7 миллиарда рублей), организацию временных работ для работников, находящихся под риском увольнения (34,5 миллиарда) организацию переобучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки ищущих работу граждан (11,9 миллиарда) и субсидирование переобучения работников промпредприятий при изменении функциональных обязанностей (14,7 миллиарда).

Президент России Владимир Путин 16 марта заявил, что в ближайшее время власти примут решение по увеличению соцвыплат, пенсий, зарплат в бюджетной сфере и прожиточного минимума. Днем позже премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину разработать параметры повышения указанных выплат.

Марина Совина
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