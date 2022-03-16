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Путин пообещал повысить пенсии и соцвыплаты

Путин заявил о принятии в ближайшее время решения по увеличению соцвыплат и пенсий

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В ближайшее время будет принято решение по увеличению соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал глава государства в ходе совещания по мерам социально-экономической поддержки субъектов страны.

По словам Путина, даже в такой непростой ситуации по итогам годам необходимо будет добиться снижения уровня бедности и неравенства. «Это вполне реализуемые задачи даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на этой задачи», — поручил президент.

Глава государства подчеркнул, что эта задача носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости.

Во время совещания Путин также поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службе отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны.

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Варвара Кошечкина
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