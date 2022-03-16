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Путин поручил чиновникам следить за ценами в России

Президент Путин поручил ФАС и правительству следить за ценами на рынке

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Об этом глава государства заявил в среду, 16 марта, передает РИА Новости.

«Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам», — указал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Президент также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по его словам, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости. Высшие должностные лица регионов должны проводить оперативный мониторинг розничных цен на данную продукцию, добавил российский лидер.

Ранее в марте стало известно, что Генпрокуратура России проведет проверки в 26 регионах из-за сообщений о завышении цен на сахар. До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам — ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) — представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей.

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Варвара Кошечкина
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