Генпрокуратура начала проверки после завышения цен на сахар в России

Генпрокуратура РФ проведет проверки в 26 регионах из-за сообщений о завышении цен на сахар

Генпрокуратура России проведет проверки в 26 регионах из-за сообщений о завышении цен на сахар. Об этом рассказал представитель пресс-службы ведомства, передает РИА Новости во вторник, 15 марта.

Экспертная группа по противодействию преступлениям в сфере экономики получила сведения об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов, пояснили в Генпрокуратуре.

«В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — заявили в ведомстве.

Если нарушения будут выявлены, будут предприняты меры прокурорского реагирования для недопущения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен, заверили в Генпрокуратуре.

Накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам — Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей.

Более того, Белоусов дал распоряжение Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями.