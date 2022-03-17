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Мишустин поручил разработать параметры повышения пенсий

Премьер России Мишустин поручил представить в правительство параметры повышения соцвыплат

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству труда и социальной защиты и Министерству финансов разработать параметры повышения пенсий и всех социальных выплат. Заявление главы правительства цитирует ТАСС.

Мишустин напомнил, что поручение по поводу увеличения всех соцвыплат, а также зарплат в бюджетной сфере, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда ранее дал президент России Владимир Путин.

«Прошу министерство труда и социальной защиты совместно с министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения», — сказал глава кабмина.

С заявлениями по поводу роста пенсий и соцвыплат Путин выступил 16 марта. Тогда же он заявил, что в новых реалиях экономике России потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции.

Платон Щукин
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