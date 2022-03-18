В Минобороны заявили о заминировавшем больницу в Днепропетровске СБУ

В Минобороны рассказали, что сотрудники СБУ заминировали больницу в Днепропетровске

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заминировали один из корпусов городской больницы №2 в Днепропетровске. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что корпус был заминирован после эвакуации персонала и пациентов. При этом целью минирования является провокация. По словам Конашенкова, корпус планируется взорвать, когда над городом будут пролетать российские самолеты.

Он также обратился к представителям западных СМИ, подчеркнув, что в планах российских военных нет и не может быть никаких боевых задач, связанных с поражением больницы.

«Очередная попытка киевского националистического режима использовать вас для совершения крупной провокации обречена на провал», — заявил генерал-майор.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные с помощью ракет «Точка-У» обстреляли Мелитополь. Всего было выпущено две ракеты, обе были сбиты силами противовоздушной обороны. Российские военнослужащие вычислили места, с которых производились пуски, и ответным огнем ракетных систем «Искандер» уничтожили установки ВСУ.

