Песков посоветовал не бежать в магазин за гречкой, сахаром и туалетной бумагой

Песков заявил об отсутствии необходимости скупать в магазинах сахар и туалетную бумагу

В России нет необходимости бежать в магазин и закупать гречку, сахар и туалетную бумагу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах РФ исключительно эмоциональный, Минпромторг работает великолепно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также ответил на вопрос о необходимости введения госмонополии на сахар в условиях ажиотажного спроса и спекулятивного роста цен. По словам Пескова, у Кремля какой-то позиции на этот счет нет.

Ранее экономист Евгений Надоршин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что ажиотажный спрос на сахар во многом объясняется наследием советских времен. По его словам, некоторые россияне так готовятся обратиться к собственным закруткам, для производства которых необходимы соль и сахар.