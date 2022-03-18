Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Стало известно о последних днях жизни актрисы Натальи Назаровой

KP.RU: последние дни жизни актриса Наталья Назарова провела в нищете и одночестве

Кадр: фильм «Любимая женщина механика Гаврилова»

Стало известно о последних днях жизни российской актрисы Натальи Назаровой. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что артистка умерла в нищете и одиночестве. Она вела затворнической образ жизни в однокомнатной квартире на окраине Москвы и страдала от нехватки денег, из-за чего иногда ей приходилось просить милостыню.

За два года до смерти Назарова появлялась в шоу Андрея Малахова, где призналась в своих проблемах с финансами. «Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой», — сказала она.

17 марта стало известно, что заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла на 73-м году жизни. Причина смерти не уточнялась.

Назарова получила известность, снявшись в кинокартинах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Она также снималась в таких фильмах, как «Молодая жена», «Старый Новый год», «Последний побег» и «Мисс миллионерша».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах
Мединский заявил о позиции России по управлению Донбассом
Стали известны причины задержания следователя МВД в Екатеринбурге
США перекроют России «лазейки» для обхода санкций
Последствия удара ракетами «Точка-У» ВСУ по Мелитополю показали на видео
Россия запустила «С.П. Королева» к МКС
«Яндекс» подтвердил возможность продажи «Дзена» и «Новостей»
Мединский назвал необходимые для встречи Путина и Зеленского шаги
Оценена вероятность ухода Мбаппе из ПСЖ
Застрявшие в Египте россияне описали бесплатный отель фразой «как в муравейнике»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.