Стало известно о последних днях жизни актрисы Натальи Назаровой

KP.RU: последние дни жизни актриса Наталья Назарова провела в нищете и одночестве

Стало известно о последних днях жизни российской актрисы Натальи Назаровой. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что артистка умерла в нищете и одиночестве. Она вела затворнической образ жизни в однокомнатной квартире на окраине Москвы и страдала от нехватки денег, из-за чего иногда ей приходилось просить милостыню.

За два года до смерти Назарова появлялась в шоу Андрея Малахова, где призналась в своих проблемах с финансами. «Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой», — сказала она.

17 марта стало известно, что заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла на 73-м году жизни. Причина смерти не уточнялась.

Назарова получила известность, снявшись в кинокартинах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Она также снималась в таких фильмах, как «Молодая жена», «Старый Новый год», «Последний побег» и «Мисс миллионерша».