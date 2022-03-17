Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова

Заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла на 73-м году жизни

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти артистки не уточняется. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Наталья Назарова получила известность, снявшись в кинокартинах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Она также снималась в таких фильмах, как «Молодая жена», «Старый новый год», «Последний побег» и «Мисс миллионерша».

9 марта сообщалось о смерти заслуженной артистки России Нины Веселовской. Актриса фильма «Хождение по мукам» скончалась на 90-м году жизни. Она ушла из жизни за день до своего дня рождения, причина ее смерти не уточняется.