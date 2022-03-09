Умерла актриса фильма «Хождение по мукам» Нина Веселовская

Заслуженная артистка России Нина Веселовская умерла на 90-м году жизни

Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Актриса фильма «Хождение по мукам» скончалась на 90-м году жизни. Она ушла из жизни за день до своего дня рождения, причина ее смерти не уточняется.

«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в публикации на сайте.

Нина Веселовская родилась в 1932 году в селе Городище Пензенской области. В 1959-м она окончила Школу-студию при МХАТ и в дальнейшем участвовала в постановках таких театральных коллективов, как «Блуждающие звезды», «Мир искусства» и «Содружество артистов МХАТ».

Среди наиболее известных ролей Веселовской в кино — «Хождение по мукам», «Друзья и годы», «Татьянин день», «Ищите и найдете», «Угрюм-река», «Шестое июля» и «На исходе лета».