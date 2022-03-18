Бывший подполковник СБУ прокомментировал значимость освобождения Мариуполя

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя станет важным символом

Освобождение Мариуполя станет важным символом и вызовет колоссальный подъем духа в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Так значимость операции прокомментировал бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью РИА Новости.

Он уверен, что освобождение города станет мощным политико-психологическим фактором.

«Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. На Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины», — считает Прозоров.

Он также напомнил, что Мариуполь открывает логистический коридор для перевозок из Ростова в Одессу.

«В советское время была такая трасса Ростов-Измаил, это все побережье Азовского и Черного моря… Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то все от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой», — пояснил Прозоров.

Ранее Прозоров рассказал о планах бойцов из националистического полка «Азов» в Мариуполе. По его мнению, радикальные формирования рассчитывают продержаться в Мариуполе до конца переговоров между Россией и Украиной, «прикрываясь живым щитом и просидеть там достаточно долго, дожидаясь какого-то политического решения».

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

