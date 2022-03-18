Посольство России призвало раскрыть цели Пентагона в биолабораториях на Украине

Посольство России в США потребовало раскрыть цели Пентагона в биолабораториях на Украине

Посольство России в Вашингтоне призвало США раскрыть цели Пентагона в биолабораториях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

«Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», — говорится в заявлении.

Также в тексте отмечается, что аргументы и обвинения США в адрес России о якобы нарушениях конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики. При этом сами США до сих пор не уничтожили «национальные запасы боевых отравляющих веществ».

«Российской Федерации достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей», — подчеркнули в российском посольстве.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. По его словам, найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».